Кілька речей у ручній поклажі можуть додати стресу під час поїздки – адже через них доведеться пройти додаткові перевірки, яких більшість пасажирів намагаються уникнути, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво 13 причин, чому вас можуть оштрафувати на пляжі в Іспанії: кожен турист має знати

Що краще не класти у ручну поклажу?

Якщо ви плануєте різдвяну подорож і будете летіти літаком, краще одразу переконатися, що ви не кладете у ручну поклажу нічого, що може викликати зайві проблеми в аеропорту. Практично усі знають про правило щодо рідин – вони у ручній поклажі повинні мати об'єм менший, ніж 100 мілілітрів для проходження контролю безпеки.

Та є ще кілька несподіваних речей, які можуть викликати складнощі. Деякі предмети, які технічно не є рідинами, можуть викликати запитання у працівників аеропорту. Передусім це м'який сир – він входить до ліміту у 100 мілілітрів. Те саме стосується джемів, чатні, соусів та будь-чого, що продається в рідинах – як-от оливки. В деяких країнах можуть бути навіть суворіші правила щодо їжі, тож зверніть на це увагу перед тим як планувати подорож.

Ще одна річ, яку точно не варто брати з собою у ручну поклажу – це протеїновий порошок. Порошки можуть викликати запитання під час перевірки рентгенівським апаратом, і персоналу доведеться перевіряти їх вручну. Цей процес може бути довгим, тож краще просто залишити порошок вдома чи покласти у зареєстрований багаж.

Також краще не брати з собою жодних гострих предметів – ножі, в тому числі кишенькові та канцелярські, леза типу бритв, а також ножиці, довжина яких перевищує 6 сантиметрів, пише Real Simple.

Що ще потрібно знати під час подорожей за кордон?