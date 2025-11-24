Якщо ви плануєте подорож у листопаді чи взимку, краще вже зараз запам'ятати одне правило щодо аеропортів, про яке знають далеко не усі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Що не можна робити з телефоном в аеропорту?

Майже всі люди – навіть ті, що ніколи не літали літаком – знають про правила щодо рідин у ручній поклажі. І навіть якщо ви подбали про це, підготували паспорт та оформили усі необхідні візи, все ще можете зіштовхнутися із проблемами в аеропорту.

Причина в одному маловідомому правилі безпеки, яке може призвести до того, що вас не допустять до посадки на літак – і це правило зовсім не пов'язане з вмістом вашої сумки. Отож, якщо ви були зайняті підготовкою до рейсу, і у вас розрядився телефон, це може призвести до великих проблем.

Багато мандрівників не знають, що служба безпеки аеропортів тепер працює за суворішими правилами щодо електронних пристроїв. Якщо співробітники служби безпеки не можуть увімкнути ваш телефон для проведення необхідних перевірок, вони мають право вважати пристрій або вас загрозою безпеці,

– поділився експерт з подорожей Джеймі Фрейзер.

Для того, аби довести, що ваш телефон справді працює, працівники аеропорту можуть попросити вас увімкнути пристрій. І якщо акумулятор повністю розрядився, пристрій зламався чи просто не вмикається, вам можуть не дозволити взяти його з собою у літак, пише Daily Record.

Тож обов'язково переконайтеся, що перед поїздкою ваш телефон як слід заряджений, аби не довелося залишати його позаду, або ж пропускати свій літак. Більшість мандрівників не просять показати, чи телефон працює – але це все ще практика, яку використовують в аеропортах, і до цього краще бути готовими.

Що ще потрібно знати туристам?