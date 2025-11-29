Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time and Date.

Як таке можливо?

Все пояснюється просто – Франція не обмежується лише "метрополією" в Європі. У неї є багато територій, розкиданих по різних океанах і в різних часових поясах.

Так, Франція має 12 різних часових поясів, якщо враховувати її території. "Вікіпедія" також підтверджує це число (13, якщо додати французьку претензію на Антарктиду, але зазвичай говорять про 12).



В якій країні можна зустріти Новий рік аж 12 разів / Фото Time and Date

Що це означає на практиці?

Це означає, що Новий рік у французькому "вимірі часу" настає поетапно — спершу у Парижі, а потім на віддалених островах в Атлантичному, Індійському та Тихому океанах. Так можна "зустріти Новий рік" за французським кордоном кілька разів, переходячи від одного часового поясу до іншого.

Мовиться про такі французькі острови:

Гваделупу,

Мартиніку,

Реюньйон,

Французьку Полінезію.

Саме вони мають свій місцевий час. Завдяки цьому кожен новий часовий пояс святкує прихід нового року окремо. Таким чином, можна сказати, що Франція зустрічає Новий рік не один, а кілька разів – усього 12 разів, якщо враховувати всі її території.

Важливо! У деяких регіонах населення може бути дуже невелике або взагалі не проживати, але з погляду "часу" це – все одно частина Франції.

