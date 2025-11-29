Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time and Date.

Как такое возможно?

Все объясняется просто– Франция не ограничивается только "метрополией" в Европе. У нее есть много территорий, разбросанных по разным океанам и в разных часовых поясах.

Так, Франция имеет 12 различных часовых поясов, если учитывать ее территории. "Википедия" также подтверждает это число (13, если добавить французскую претензию на Антарктиду, но обычно говорят о 12).



В какой стране можно встретить Новый год аж 12 раз / Фото Time and Date

Что это означает на практике?

Это означает, что Новый год во французском "измерении времени" наступает поэтапно - сначала в Париже, а затем на отдаленных островах в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Так можно "встретить Новый год" за французской границей несколько раз, переходя от одного часового пояса к другому.

Говорится о таких французских островах:

Гваделупу,

Мартинике,

Реюньон,

Французской Полинезии.

Именно они имеют свое местное время. Благодаря этому каждый новый часовой пояс празднует приход нового года отдельно. Таким образом, можно сказать, что Франция встречает Новый год, не один раз, а несколько раз – всего 12 раз, если учитывать все ее территории.

Важно!!! В некоторых регионах население может быть очень небольшое или вообще не проживать, но с точки зрения "времени" это – все равно часть Франции.

