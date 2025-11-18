Если вы хотите привезти домой из Германии по-настоящему уникальный магазин, иногда лучше обойти популярные туристические магазины. Вместо этого стоит обратить внимание на милую немецкую традицию, о которой многие путешественники даже не знают, сообщают 24 Канал со ссылкой на de.nina.de.

Интересно Налоги достигают 40%: украинка рассказала, кому не подойдут для жизни Нидерланды

Что привезти из Германии в качестве сувенира?

Уже приближается зима, и многие уже начинают искать подарки к Рождеству – а в Германии можно приобрести интересный и необычный сувенир, что точно удивит всех знакомых и друзей. Говорится об ароматных конусах, которые могут иметь различные запахи – от корицы и хвои до шоколада и дыма от камина.

Купить их можно всего за 1,35 евро за коробочку, и несмотря на такую невысокую цену, могут быстро создать атмосферу Рождества.

Эти конусы появились в Германии еще более 100 лет назад в горном регионе Эрцгебирге. Именно там мастера начали делать деревянных человечков, которые курят,

– поделилась блогерша.

Миниатюрные деревянные фигурки создают специально для душистых конусов. Деревянных человечков можно раскрыть пополам – и внутри есть небольшое отверстие для конуса. Тогда отверстия в дереве начинают выпускать ароматный дым, создавая впечатление, что деревянный человечек "курит".

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

Украинка показала интересный сувенир из Германии: смотрите видео

Что интересно – фигурки бывают совершенно разных размеров и форм: есть рыбаки, лесорубы, музыканты или священники. Свою фигурку украинка приобрела в Кауфланде.

Что еще рассказывают украинцы за рубежом?