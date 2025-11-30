Что лучше не везти в Польшу – расскажет 24 Канал со ссылкой на Visit Ukraine.

Что строго запрещено ввозить?

Мясо и мясные изделия – колбасы, сало, паштеты, копчености и тому подобное. Все виды мясных продуктов подлежат конфискации.

Молочные продукты и продукты на их основе – сыр, масло, йогурты, молоко, сгущенное молоко, молочные десерты и прочее.

Консервы и домашние заготовки – даже если это домашняя консервация, варенье или закрутки, их запрещено перевозить.

Сало и мясные жиры (шпиги, ветчины, сало и т.д.) – даже небольшие упаковки запрещены.

Мясные или молочные кондитерские изделия, паштеты, колбасы, копчености – все, что содержит мясо или молоко, лучше не везти за границу.



Что строго запрещено ввозить в Польшу / Фото Polskie Radio

Что можно взять – но с ограничениями?

Как пишет Sparta Agencja Pracy, для сравнения – некоторые продукты разрешено, при условии, что они упакованы и в пределах "личных потребностей":

Сухофрукты и овощи (не картофель) – до 5 килограммов на человека.

Мед – до 2 килограммов.

Герметично упакованные крупы, макароны, конфеты и печенье без мяса/молочных добавок, чай, кофе – в пределах установленных норм.

Можно ли перевозить фрукты через границу с Польшей?

Ранее мы писали, что фрукты можно перевозить через польскую границу, но в ограниченном количестве до 5 килограммов на человека.

Такие строгие правила по перевозке продуктов за границу действуют из-за риска занесения болезней (как-то говяжьих, свиных, заболеваний животных) и для защиты сельского хозяйства.