Що краще не везти до Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на Visit Ukraine.

Дивіться також У ЄС ухвалили нові правила скасування безвізу: чи загрожує це Україні

Що суворо заборонено ввозити?

М'ясо та м'ясні вироби – ковбаси, сало, паштети, копченості тощо. Усі види м'ясних продуктів підлягають конфіскації.

Молочні продукти та продукти на їх основі – сир, масло, йогурти, молоко, згущене молоко, молочні десерти та інше.

Консерви та домашні заготовки – навіть якщо це домашня консервація, варення або закрутки, їх заборонено перевозити.

Сало та м'ясні жири (шпиґи, шинки, сало тощо) – навіть невеликі упаковки заборонені.

М'ясні або молочні кондитерські вироби, паштети, ковбаси, копченості – усе, що містить м'ясо або молоко, краще не везти за кордон.



Що суворо заборонено ввозити до Польщі / Фото Polskie Radio

Що можна взяти – але з обмеженнями?

Як пише Sparta Agencja Pracy, для порівняння – деякі продукти дозволено, за умови, що вони упаковані і в межах "особистих потреб":

Сухофрукти й овочі (не картопля) – до 5 кілограмів на людину.

Мед – до 2 кілограмів.

Герметично запаковані крупи, макарони, цукерки та печиво без м'яса/молочних добавок, чай, кава – у межах встановлених норм.

Чи можна перевозити фрукти через кордон з Польщею?

Раніше ми писали, що фрукти можна перевозити через польський кордон, але в обмеженій кількості до 5 кілограмів на особу.

Такі суворі правила щодо перевезення продуктів за кордон діють через ризик занесення хвороб (як-то яловичих, свинячих, захворювань тварин) та для захисту сільського господарства.