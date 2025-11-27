Про це повідомив у X кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає 24 Канал.
Що змінюється?
Новий регламент дає Євросоюзу більше інструментів для реагування на порушення з боку держав, що користуються правом безвізового в'їзду.
Відтепер ЄС зможе призупиняти безвіз, якщо:
- країна не дотримується візової політики ЄС;
- спостерігається погіршення відносин із ЄС, зокрема у зв'язку з порушеннями прав людини;
- держава створює інші ризики для безпеки чи міграційної системи.
Як пише consilium.europa.eu, регламент також змінює сам порядок запуску механізму:
- первинне призупинення безвізу триватиме до 12 місяців (замість нинішніх 9);
- цей період можна буде продовжити ще на 24 місяці (замість 18).
Таким чином ЄС отримує можливість швидше реагувати на порушення та довше утримувати призупинення режиму, якщо проблеми не усуваються.
У ЄС остаточно затвердили нові правила позбавлення безвізу / Фото Unsplash
Чого очікувати далі?
Ухвалені зміни офіційно набудуть чинності вже в грудні. Після цього ЄС зможе оперативніше оцінювати поведінку країн із безвізом – включно з Україною, країнами Балкан, Латинської Америки та Близького Сходу – і застосовувати оновлений механізм у разі необхідності.
Чи варто українцям переживати?
Фахівці зазначають, що нові правила не спрямовані проти України й не створюють для нас негайних ризиків. Механізм оновили, щоб ЄС міг оперативніше реагувати на країни, які порушують міграційні норми. Експерти наголошують, що ризики можуть виникнути лише у разі різкої зміни політики країни – наприклад, відмови виконувати домовленості щодо контролю міграції або грубих порушень прав людини. Наразі ж таких підстав немає.
Що відомо про безвіз між Україною та ЄС?
- З 11 червня 2017-го громадяни України з біометричним паспортом отримали право на короткострокові поїздки до більшості країн ЄС без візи – для туризму, відвідування родичів чи відряджень.
- Це дає можливість перебувати в ЄС до 90 днів у межах кожних 180 днів. Водночас безвіз не дає право на роботу або постійне проживання – для цього потрібні відповідні візи чи дозволи.