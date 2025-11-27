Об этом сообщил в X корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает 24 Канал.

Смотрите также Для содействия взаимным поездкам: Китай вводит "пробный" безвиз для россиян

Что меняется?

Новый регламент дает Евросоюзу больше инструментов для реагирования на нарушения со стороны государств, пользующихся правом безвизового въезда.

Отныне ЕС сможет приостанавливать безвиз, если:

страна не придерживается визовой политики ЕС;

наблюдается ухудшение отношений с ЕС, в частности в связи с нарушениями прав человека;

государство создает другие риски для безопасности или миграционной системы.

Как пишет consilium.europa.eu, регламент также меняет сам порядок запуска механизма:

первичное приостановление безвиза продлится до 12 месяцев (вместо нынешних 9);

этот период можно будет продлить еще на 24 месяца (вместо 18).

Таким образом ЕС получает возможность быстрее реагировать на нарушения и дольше удерживать приостановление режима, если проблемы не устраняются.



В ЕС окончательно утвердили новые правила лишения безвиза / Фото Unsplash

Чего ожидать дальше?

Принятые изменения официально вступят в силу уже в декабре. После этого ЕС сможет оперативно оценивать поведение стран с безвизом – включая Украину, странами Балкан, Латинской Америки и Ближнего Востока – и применять обновленный механизм в случае необходимости.

Стоит ли украинцам переживать?

Специалисты отмечают, что новые правила не направлены против Украины и не создают для нас немедленных рисков. Механизм обновили, чтобы ЕС мог оперативно реагировать на страны, которые нарушают миграционные нормы. Эксперты отмечают, что риски могут возникнуть только в случае резкого изменения политики страны – например, отказа выполнять договоренности по контролю миграции или грубых нарушений прав человека. Пока же таких оснований нет.

Что известно о безвизе между Украиной и ЕС?