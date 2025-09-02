Также страна официально одобрила договоренности с Россией по строительству газопровода "Сила Сибири-2". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТАСС.
Читайте также Будут штрафовать за нарушение в 2000 евро: Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев
Когда начнет действовать безвиз для россиян в Китае?
Китайские власти объявили о расширении списка стран, граждане которых будут иметь право на безвизовый въезд в Китай. Заявили, что это решение будет способствовать упрощению путешествий как для китайских, так и для российских граждан.
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта,
– заявили в российском МИДе.
Кроме того, представители Китая и России завершили работу над многочисленными соглашениями в различных секторах, включая энергетику и технологии. В частности, российский "Газпром" объявил о подписании меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", а также транзитного газопровода "Союз Восток" через Монголию.
Что известно о визите Путина в Китай?
- Президент страны-агрессора Владимир Путин прилетел с официальным визитом в Китай.
- 31 августа и 1 сентября политики выступали на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в портовом городе Тяньцзинь.
- Среди тем, которые были обсуждены во время саммита – российско-украинская война. Путин озвучил ряд заявлений. В частности сказал, что "украинский кризис" возник не из-за вторжения России, а из-за государственного переворота, который, с его слов, породил Запад.
- А на 2 сентября в Пекине была запланирована личная встреча Путина и Си Цзиньпина. Они подчеркнули высокий уровень китайско-российских отношений, обсуждая стратегическое партнерство и сотрудничество.