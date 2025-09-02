Также страна официально одобрила договоренности с Россией по строительству газопровода "Сила Сибири-2". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТАСС.

Когда начнет действовать безвиз для россиян в Китае?

Китайские власти объявили о расширении списка стран, граждане которых будут иметь право на безвизовый въезд в Китай. Заявили, что это решение будет способствовать упрощению путешествий как для китайских, так и для российских граждан.

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта,

– заявили в российском МИДе.

Кроме того, представители Китая и России завершили работу над многочисленными соглашениями в различных секторах, включая энергетику и технологии. В частности, российский "Газпром" объявил о подписании меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири 2", а также транзитного газопровода "Союз Восток" через Монголию.

Что известно о визите Путина в Китай?