Країна офіційно схвалила домовленості з Росією щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Про це пише 24 Канал з посиланням на ТАСС.

Коли почне діяти безвіз для росіян у Китаї?

Китайська влада оголосила про розширення списку країн, громадяни яких матимуть право на безвізовий в'їзд до Китаю. Заявили, що це рішення сприятиме спрощенню подорожей як для китайських, так і для російських громадян.

З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо громадян Росії, які мають звичайні паспорти,

– заявили у російському МЗС.

Окрім того, представники Китаю і Росії завершили роботу над численними угодами в різних секторах, включаючи енергетику і технології. Зокрема, російський "Газпром" оголосив про підписання меморандуму про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", а також транзитного газопроводу "Союз Схід" через Монголію.

Що відомо про візит Путіна до Китаю?