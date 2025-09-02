Також країна офіційно схвалила домовленості з Росією щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2". Про це пише 24 Канал з посиланням на ТАСС.
Коли почне діяти безвіз для росіян у Китаї?
Китайська влада оголосила про розширення списку країн, громадяни яких матимуть право на безвізовий в'їзд до Китаю. Заявили, що це рішення сприятиме спрощенню подорожей як для китайських, так і для російських громадян.
З 15 вересня 2025 року по 14 вересня 2026 року діятиме пробна безвізова політика щодо громадян Росії, які мають звичайні паспорти,
– заявили у російському МЗС.
Окрім того, представники Китаю і Росії завершили роботу над численними угодами в різних секторах, включаючи енергетику і технології. Зокрема, російський "Газпром" оголосив про підписання меморандуму про будівництво газопроводу "Сила Сибіру 2", а також транзитного газопроводу "Союз Схід" через Монголію.
Що відомо про візит Путіна до Китаю?
- Президент країни-агресорки Володимир Путін прилетів з офіційним візитом до Китаю.
- 31 серпня та 1 вересня політики виступали на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в портовому місті Тяньцзінь.
- Серед тем, які були обговорені під час саміту – російсько-українська війна. Путін озвучив низку заяв. Зокрема сказав, що "українська криза" виникла не через вторгнення Росії, а через державний переворот, який, з його слів, породив Захід.
- А на 2 вересня в Пекіні була запланована особиста зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна. Вони підкреслили високий рівень китайсько-російських відносин, обговорюючи стратегічне партнерство і співпрацю.