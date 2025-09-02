Зустріч відбулася в Домі народних зборів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN та російські ЗМІ.

Як пройшли переговори Путіна зі Сі Цзіньпіном?

Повертаючись до радянських зв'язків з Китаєм під час Другої світової війни, Путін привітав "спогад про братерство по зброї, довіру, взаємну підтримку та твердість у захисті спільних інтересів" як основу стратегічного узгодження їхніх країн "в нову еру". Китай Путін назвав одним з основних переможців Другої світової.

Ми завжди були разом тоді, і ми залишаємося разом зараз,

– сказав Путін на початку зустрічі.

Сі Цзіньпін у відповідь підкреслив, що китайсько-російські відносини "витримали випробування зміною міжнародних обставин", назвав Путіна "старим другом" і запевнив, що Пекін "готовий співпрацювати з Росією, щоб підтримувати розвиток та відродження один одного, твердо підтримувати міжнародну справедливість та правосуддя, а також будувати справедливу та розумну систему глобального управління".

Дружні жести обох лідерів були помітні і під час дводенного безпекового саміту в Тяньцзіні, який завершився напередодні. Зокрема, на недільному банкеті Сі тепло вітав Путіна й активно спілкувався з ним.

Після переговорів Путін і Сі Цзіньпін випили чаю в особистій резиденції китайського лідера. У переговорах за чаєм брали участь також російські представники Бєлоусов, Лавров, Ушаков та Орєшкін.

Російський лідер повідомив, що ділився з китайським колегою деталями своїх нещодавніх переговорів із Дональдом Трампом на Алясці. США наполягають на припиненні російської агресії проти України.

Очікується, що під час цього візиту Путін також зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином. Обидва вони разом із Сі Цзіньпіном мають бути присутніми на масштабному військовому параді в Пекіні у середу.

Цей візит став найдовшим перебуванням Путіна в одній країні з моменту початку повномасштабної війни проти України у 2022 році. Перед переговорами з Сі він також узяв участь у тристоронній зустрічі з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом, де назвав Росію, Китай і Монголію "добрими сусідами" з перспективами розширення політичних та економічних зв’язків.

Путін поїхав у Китай домовлятися по газу

Відомо, що "Газпром" підписав меморандум про стратегічне співробітництво з китайською нафтогазовою компанією CNPC.

Також планують збільшити постачання газу через "Силу Сибіру" з 38 мільярдів кубометрів у рік до 44 мільярдів. Підписано меморандум про будівництво "Сили Сибіру – 2" та транзитного газопроводу через Монголію "Союз Сходу". Цей проєкт дозволить постачати ще 50 мільярдів кубометрів у рік. На 2 мільярди кубометрів збільшать постачання газу через "Далекосхідний маршрут".

Угода по "Силі Сибіру – 2" розрахована на 30 років, а ціну газу буде нижчою для Китаю, ніж для Європи.

Яка реакція української сторони?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підкреслив, що Росія "цементує свою політичну та економічну залежність від Китаю".

Путін остаточно угробив справу Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнєва, які в страшному сні не могли уявити васальний статус Москви відносно до Пекіну,

– зазначив він.

Будівництво "Сили Сибіру" насправді лише посилить економічну залежність Росії від Китаю. Нюанс у тому, що Росія лише замінює втрачений ринок у Європі. Однак Китай зі свого боку має сильну позицію диктувати дуже низькі ціни закупівель, умови та строки такої торгівлі. Фактично Москва поступово стане повністю залежною від волі Пекіна.

