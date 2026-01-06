Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог Петро Олещук, зазначивши, що Володимир Путін може усвідомлювати, що сценарій, який США реалізували щодо Мадуро, гіпотетично можливий і щодо нього. Недарма з ним останнім часом відбуваються дивні речі.

Читайте також Каракас за три години: як американці захопили Мадуро та чому Венесуела – це попередження Трампа

Чому Путін майже зник з публічного простору?

"Думаю, що Путін із властивою йому параноєю буде це все проекціювати на себе. Адже свого часу він дуже обурювався через те, що зробили з Муаммаром Каддафі (прем'єр-міністром Лівії – 24 Канал). Це для нього було чимось неймовірним – як таке можна зробити з чинним диктатором?" – наголосив політолог.

Олещук звернув увагу на цікавий момент, що Путін останнім часом вчергове ніде особливо не з'являється. Нещодавно показали пропагандистський новорічний сюжет, де він не був присутній особисто, а давав коментар по телефону.

З цього приводу жартували що, Трамп говорив про Мадуро, який не встиг добігти до свого бункера. А Путін завбачливо зі свого бункера не вилазить,

– сказав він.

Водночас Трамп навряд чи має плани щодо Путіна такі самі, які він, за словами політолога, реалізував щодо Мадуро.

Установка президента США на те, щоб налагодити відносини з Путіним, нікуди не поділась. І вона залишатиметься домінуючою у відносинах між США та Росією, принаймні за часів адміністрації Трампа,

– зауважив він.

Проте опосередковано Путін може сприйняти цю ситуацію як можливу загрозу для себе

Ба більше, історія, пов'язана із затриманням Мадуро, на думку Олещука, зрештою не може не породити у Путіна думки про те, що відбулася зрада з боку найближчого оточення експрезидента Венесуели, яке вступило у змову з американцями і здало свого вождя.

"Путін після заколоту Євгенія Пригожина уже вивів свою паранойю на небачений раніше рівень, а зараз він тим більше буде до всіх приглядатися, чи не задумав хтось зраду і якимось чином контактує з ворогами", – підкреслив Петро Олещук.

Зверніть увагу! На тлі подій у Венесуелі офіційний російськомовний та перський акаунти Держдепартаменту США оприлюднили такий текст: "Президент Трамп – людина справи. Не знали? Тепер знаєте". Також було додано чорно-біле фото президента США з підписом "Не грайте ігри з президентом Трампом".

Проте є ще один неоднозначний момент – попередження, зокрема для росіян, яке продемонстрував Держдепартамент США. Це очевидний меседж для російського диктатора.

Як події у Венесуелі можуть торкнутися Росії?