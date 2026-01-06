Про це у розмові з 24 Каналом розповів політолог Петро Олещук, зазначивши, що Володимир Путін може усвідомлювати, що сценарій, який США реалізували щодо Мадуро, гіпотетично можливий і щодо нього. Недарма з ним останнім часом відбуваються дивні речі.
Чому Путін майже зник з публічного простору?
"Думаю, що Путін із властивою йому параноєю буде це все проекціювати на себе. Адже свого часу він дуже обурювався через те, що зробили з Муаммаром Каддафі (прем'єр-міністром Лівії – 24 Канал). Це для нього було чимось неймовірним – як таке можна зробити з чинним диктатором?" – наголосив політолог.
Олещук звернув увагу на цікавий момент, що Путін останнім часом вчергове ніде особливо не з'являється. Нещодавно показали пропагандистський новорічний сюжет, де він не був присутній особисто, а давав коментар по телефону.
З цього приводу жартували що, Трамп говорив про Мадуро, який не встиг добігти до свого бункера. А Путін завбачливо зі свого бункера не вилазить,
– сказав він.
Водночас Трамп навряд чи має плани щодо Путіна такі самі, які він, за словами політолога, реалізував щодо Мадуро.
Установка президента США на те, щоб налагодити відносини з Путіним, нікуди не поділась. І вона залишатиметься домінуючою у відносинах між США та Росією, принаймні за часів адміністрації Трампа,
– зауважив він.
Проте опосередковано Путін може сприйняти цю ситуацію як можливу загрозу для себе
Ба більше, історія, пов'язана із затриманням Мадуро, на думку Олещука, зрештою не може не породити у Путіна думки про те, що відбулася зрада з боку найближчого оточення експрезидента Венесуели, яке вступило у змову з американцями і здало свого вождя.
"Путін після заколоту Євгенія Пригожина уже вивів свою паранойю на небачений раніше рівень, а зараз він тим більше буде до всіх приглядатися, чи не задумав хтось зраду і якимось чином контактує з ворогами", – підкреслив Петро Олещук.
Зверніть увагу! На тлі подій у Венесуелі офіційний російськомовний та перський акаунти Держдепартаменту США оприлюднили такий текст: "Президент Трамп – людина справи. Не знали? Тепер знаєте". Також було додано чорно-біле фото президента США з підписом "Не грайте ігри з президентом Трампом".
Проте є ще один неоднозначний момент – попередження, зокрема для росіян, яке продемонстрував Держдепартамент США. Це очевидний меседж для російського диктатора.
Як події у Венесуелі можуть торкнутися Росії?
Політолог Володимир Фесенко вважає, що Трамп не реалізує проти Путіна аналогічний сценарій, який він застосував проти Мадуро. Це пов'язано з "принципово іншим рівенем ризиків і статусу держави-опонента".
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що Україні зараз важливо зберегти США як свого стратегічного партнера, тому що якщо їм вдасться встановити контроль над Венесуеою, то Україна зможе отримати певні види озброєння, яке Росія постачала цій країні. Йдеться про літаки Су-30, модернізовані С-300, ЗРК "Бук".
Події у Венесуелі можуть вплинути, на думку кандидата економічних наук Івана Уса, і на здешевлення російської нафти. Її ціна може впасти до 33 – 35 доларів за барель. Для Кремля це означатиме, що він може продовжувати війну в Україні і все втратити, чи зупинити просування і намагатися покращити свою економічну ситуацію.