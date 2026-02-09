Про це свідчить заява бригади, оприлюднена у понеділок, 9 лютого.

Що відомо про загибель екіпажу Мі-24?

Ввечері 9 лютого 11 окрема бригада армійської авіації "Херсон" повідомила, що їхні побратими не повернулися з бойового завдання. Деталі трагедії поки невідомі, кількість загиблих також станом на зараз не вказують.

Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі,

– ідеться у дописі.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять.

Мі-24 є важкоброньованим ударним гелікоптером, який використовують для підтримки піхоти на полі бою. Він поєднує функції бойової машини з можливістю транспортування десанту та може перевозити до 8 людей.

Кого ще втратила Україна?