Про це свідчить заява бригади, оприлюднена у понеділок, 9 лютого.
Що відомо про загибель екіпажу Мі-24?
Ввечері 9 лютого 11 окрема бригада армійської авіації "Херсон" повідомила, що їхні побратими не повернулися з бойового завдання. Деталі трагедії поки невідомі, кількість загиблих також станом на зараз не вказують.
Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі,
– ідеться у дописі.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять.
Мі-24 є важкоброньованим ударним гелікоптером, який використовують для підтримки піхоти на полі бою. Він поєднує функції бойової машини з можливістю транспортування десанту та може перевозити до 8 людей.
Кого ще втратила Україна?
- Нещодавно стало відомо про загибель на фронті військового з Київської області – Іллю Висоцького. Це сталося 28 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області.
- Також нещодавно війна забрала життя Максима Годованюка з Вінницької області. Він служив оператором БпЛА відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу ударних безпілотних систем.