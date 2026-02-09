Об этом свидетельствует заявление бригады, обнародованное в понедельник, 9 февраля.

Что известно о гибели экипажа Ми-24?

Вечером 9 февраля 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила, что их собратья не вернулись с боевого задания. Детали трагедии пока неизвестны, количество погибших также по состоянию на сейчас не указывают.

Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря является большой болью... Для нас они навеки останутся в небе,

– говорится в заметке.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших Героев. Вечная память.

Ми-24 является тяжелобронированным ударным вертолетом, который используют для поддержки пехоты на поле боя. Он сочетает функции боевой машины с возможностью транспортировки десанта и может перевозить до 8 людей.

