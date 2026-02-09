Об этом свидетельствует заявление бригады, обнародованное в понедельник, 9 февраля.
Что известно о гибели экипажа Ми-24?
Вечером 9 февраля 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила, что их собратья не вернулись с боевого задания. Детали трагедии пока неизвестны, количество погибших также по состоянию на сейчас не указывают.
Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря является большой болью... Для нас они навеки останутся в небе,
– говорится в заметке.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших Героев. Вечная память.
Ми-24 является тяжелобронированным ударным вертолетом, который используют для поддержки пехоты на поле боя. Он сочетает функции боевой машины с возможностью транспортировки десанта и может перевозить до 8 людей.
Кого еще потеряла Украина?
- Недавно стало известно о гибели на фронте военного из Киевской области – Ильи Высоцкого. Это произошло 28 января 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области.
- Также недавно война унесла жизнь Максима Годованюка из Винницкой области. Он служил оператором БпЛА отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода ударных беспилотных систем.
- Сообщали также, что в результате серьезных ранений в конце января в медицинском учреждении умер военный из Барышевки Киевской области Александр Граневич. Он пострадал в Донецкой области.
- До этого на фронте погиб воин из Прикарпатья Тарас Мостовой. Военный пропал без вести во время выполнения боевого задания вблизи села Елизаветовка Покровского района еще 10 декабря 2024 года.