Тяжелое ранение защитник получил в Донецкой области еще в конце 2025 года. Об этом сообщает Барышевский поселковый совет.

Что известно о смерти защитника?

Согласно обнародованной информации, Александра Граневича призвали на военную службу еще в июне 2024 года, мужчина принял присягу и мужественно выполнял воинский долг, защищая Родину.до последнего.

После длительного ожидания домой на щите возвращается Защитник Украины – Граневич Александр Викторович, старший солдат, мастер 2 отделения перехватчиков беспилотных летательных аппаратов 1 взвода перехватчиков беспилотных летательных аппаратов зенитного ракетного дивизиона в/ч А4948,

– говорится в сообщении.

По данным поселкового совета, защитник получил тяжелое ранение 24 декабря 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Сергеевка Покровского района Донецкой области, в результате чего умер около месяца спустя.

Александр умер 28 января 2026 года в медицинском учреждении. Объясняют, что его смерть связана с выполнением обязанностей военной службы. С бойцом попрощались в среду, 4 февраля, в его родном селе Остролучье.

Кто еще погиб за Украину?