Об этом сообщили в Дрогобычском городском совете.

Что известно о Сергее Кириченко?

Защитник Украины Сергей Кириченко родился 27 апреля 1973 года в Бориславе, впрочем подавляющее большинство времени провел в Дрогобыче. Здесь учился в общеобразовательной школе №4, а затем – в ВПУ №15, где получил строительную специальность.

После завершения обучения работал в строительной отрасли.

В последние годы военнослужащий жил в Бориславе вместе с матерью.

В ряды Вооруженных сил Кириченко мобилизовали в 2025 году, а уже с ноября он выполнял боевые задачи в составе механизированного батальона воинской части А4447.

Связь с защитником оборвалась 3 февраля 2025 года. Тогда Сергей выполнял боевую задачу вблизи населенного пункта Дачное на Покровском направлении фронта. Погиб воин в результате вражеского минометного обстрела. С тех пор он считался пропавшим без вести.

Только теперь его гибель официально подтвердили – это позволит вернуть тело героя домой для достойного захоронения.

У защитника остались мама, сын, дочь, бывшая жена и тетя.

Когда и где состоится прощание с героем?

В Дрогобычском городском совете сообщили, что прощание с защитником состоится в годовщину его гибели – 3 февраля.

Встреча траурного кортежа состоится на перекрестке Героев в 14:00.

В 14:30 на площади Рынок проведут общегородское прощание.

Чин похорон начнется в 15:00 в Храме Святого Апостола Андрея Первозванного, что на улице Пилипа Орлика.

Похоронят павшего воина на кладбище по улице Пилипа Орлика.

