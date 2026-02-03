Про це повідомили в Дрогобицькій міській раді.

Що відомо про Сергія Киріченка?

Захисник України Сергій Киріченко народився 27 квітня 1973 року в Бориславі, втім переважну більшість часу провів у Дрогобичі. Тут навчався у загальноосвітній школі №4, а згодом – у ВПУ №15, де здобув будівельну спеціальність.

Після завершення навчання працював у будівельній галузі.

В останні роки військовослужбовець мешкав в Бориславі разом із матір'ю.

До лав Збройних сил Киріченка мобілізували у 2025 році, а вже з листопада він виконував бойові завдання у складі механізованого батальйону військової частини А4447.

Зв'язок із захисником обірвався 3 лютого 2025 року. Тоді Сергій виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Дачне на Покровському напрямку фронту. Загинув воїн внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Відтоді він вважався зниклим безвісти.

Лише тепер його загибель офіційно підтвердили – це дасть змогу повернути тіло героя додому для гідного поховання.

У захисника залишились мама, син, донька, колишня дружина та тітка.

Коли й де відбудеться прощання з героєм?

У Дрогобицькій міській раді повідомили, що прощання із захисником відбудеться у річницю його загибелі – 3 лютого.

Зустріч траурного кортежу відбудеться на перехресті Героїв о 14:00.

О 14:30 на площі Ринок проведуть загальноміське прощання.

Чин похорону розпочнеться о 15:00 в Храмі Святого Апостола Андрія Первозванного, що на вулиці Пилипа Орлика.

Поховають полеглого воїна на кладовищі по вулиці Пилипа Орлика.

