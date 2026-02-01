28 грудня чоловіка призвали до лав Збройних сил України, і він став на захист Батьківщини. Втім, 22 січня 2026 року під час бойового злагодження (навчань) його життя обірвалося. Про це повідомляє Козелецька селищна рада.

Що відомо про Віталія Музиченка?

Віталій народився 25 лютого 1983 року в Києві. Закінчив гімназію №261 з відзнакою, навчався в Київському університеті туризму, економіки і права на факультеті економіки та права, де поглиблено вивчав англійську мову.

Після навчання працював менеджером у приватній компанії. Він був людиною принципів – цінував чесність, порядність і доброту. Любив музику, грав на гітарі, писав пісні, виступав на концертах.

Серед улюблених занять – риболовля.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Віталій разом із родиною переїхав до Козельця.

Світлі спогади про Віталія Павловича назавжди залишаться у серцях рідних, друзів, побратимів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Сумуємо разом з Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково,

– йдеться у повідомленні селищної ради.

