28 грудня чоловіка призвали до лав Збройних сил України, і він став на захист Батьківщини. Втім, 22 січня 2026 року під час бойового злагодження (навчань) його життя обірвалося. Про це повідомляє Козелецька селищна рада.
Що відомо про Віталія Музиченка?
Віталій народився 25 лютого 1983 року в Києві. Закінчив гімназію №261 з відзнакою, навчався в Київському університеті туризму, економіки і права на факультеті економіки та права, де поглиблено вивчав англійську мову.
Після навчання працював менеджером у приватній компанії. Він був людиною принципів – цінував чесність, порядність і доброту. Любив музику, грав на гітарі, писав пісні, виступав на концертах.
Серед улюблених занять – риболовля.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Віталій разом із родиною переїхав до Козельця.
Світлі спогади про Віталія Павловича назавжди залишаться у серцях рідних, друзів, побратимів, усіх, хто його знав, любив та шанував. Сумуємо разом з Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Про дату та час поховання буде повідомлено додатково,
– йдеться у повідомленні селищної ради.
Останні новини про втрати України
- Євгеній Лукаш, молодий воїн з Полтавщини, загинув на Сумському напрямку, не доживши кілька днів до 19-річчя. Прощання з Євгенієм відбулося 31 січня у Лубнах, після чого його поховали у селі В'язівок.
- У боях проти російських окупантів загинули Микола Васильчук та Ігор Худик з Тернопільської області. Микола Васильчук загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області, а Ігор Худик – у Запорізькій області.
- Бойова медикиня Олександра Ліскунова загинула 26 січня під час евакуації поранених. Ліскунова була завідувачкою медичного пункту 32-го окремого стрілецького батальйону.