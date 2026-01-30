Про це повідомляють Горішньоплавнівська громада та видання "Зміст".
Що відомо про загиблу?
Олександру Миколаївну Ліскунову провели в останню путь 29 січня. Прощання з медикинею відбулося на території міського кладовища. Вона була завідувачкою медичного пункту колишнього 32-го окремого стрілецького батальйону.
До лав ЗСУ доєдналася після повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що побратим військової Володимир Мелешко повідомив, що Олександра Ліскунова загинула 26 січня внаслідок влучання російського дрона в автомобіль евакуації.
Кого ще втратила Україна через війну?
Нещодавно на фронті, виконуючи бойове завдання у Донецькій області, загинув Юрій Дем'яненко 2000 року народження з Київської області. Він був командиром відділення безпілотних літальних комплексів.
Також під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув військовослужбовець із селища Борова Фастівського району Київської області Євгеній Верес. Його серце зупинилося 20 січня 2026 року.
Також 21 січня під час виконання бойового завдання загинув воїн Сергій Задорожний. Він служив командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади.