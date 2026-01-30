Про це повідомляють Горішньоплавнівська громада та видання "Зміст".

Що відомо про загиблу?

Олександру Миколаївну Ліскунову провели в останню путь 29 січня. Прощання з медикинею відбулося на території міського кладовища. Вона була завідувачкою медичного пункту колишнього 32-го окремого стрілецького батальйону.

До лав ЗСУ доєдналася після повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що побратим військової Володимир Мелешко повідомив, що Олександра Ліскунова загинула 26 січня внаслідок влучання російського дрона в автомобіль евакуації.

Кого ще втратила Україна через війну?

  • Нещодавно на фронті, виконуючи бойове завдання у Донецькій області, загинув Юрій Дем'яненко 2000 року народження з Київської області. Він був командиром відділення безпілотних літальних комплексів.

  • Також під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув військовослужбовець із селища Борова Фастівського району Київської області Євгеній Верес. Його серце зупинилося 20 січня 2026 року.

  • Також 21 січня під час виконання бойового завдання загинув воїн Сергій Задорожний. Він служив командиром екіпажу безпілотних літальних комплексів 1-ї окремої важкої механізованої Сіверської бригади.