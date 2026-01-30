Про це повідомляють Горішньоплавнівська громада та видання "Зміст".

Що відомо про загиблу?

Олександру Миколаївну Ліскунову провели в останню путь 29 січня. Прощання з медикинею відбулося на території міського кладовища. Вона була завідувачкою медичного пункту колишнього 32-го окремого стрілецького батальйону.

До лав ЗСУ доєдналася після повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що побратим військової Володимир Мелешко повідомив, що Олександра Ліскунова загинула 26 січня внаслідок влучання російського дрона в автомобіль евакуації.

