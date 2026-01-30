Об этом сообщают Горишнеплавновская община и издание "Содержание".
Смотрите также В Черкасской области попрощались с четырьмя полицейскими, которые погибли во время задержания подозреваемого
Что известно о погибшей?
Александру Николаевну Лискунову провели в последний путь 29 января. Прощание с медиком состоялось на территории городского кладбища. Она была заведующей медицинского пункта бывшего 32-го отдельного стрелкового батальона.
В ряды ВСУ присоединилась после полномасштабного вторжения. Отметим, что побратим военной Владимир Мелешко сообщил, что Александра Лискунова погибла 26 января в результате попадания российского дрона в автомобиль эвакуации.
Кого еще потеряла Украина из-за войны?
Недавно на фронте, выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб Юрий Демьяненко 2000 года рождения из Киевской области. Он был командиром отделения беспилотных летательных комплексов.
Также во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из поселка Боровая Фастовского района Киевской области Евгений Верес. Его сердце остановилось 20 января 2026 года.
Также 21 января во время выполнения боевого задания погиб воин Сергей Задорожный. Он служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады.