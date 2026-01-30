Об этом сообщают Горишнеплавновская община и издание "Содержание".

Что известно о погибшей?

Александру Николаевну Лискунову провели в последний путь 29 января. Прощание с медиком состоялось на территории городского кладбища. Она была заведующей медицинского пункта бывшего 32-го отдельного стрелкового батальона.

В ряды ВСУ присоединилась после полномасштабного вторжения. Отметим, что побратим военной Владимир Мелешко сообщил, что Александра Лискунова погибла 26 января в результате попадания российского дрона в автомобиль эвакуации.

