Об этом сообщают Горишнеплавновская община и издание "Содержание".

Смотрите также В Черкасской области попрощались с четырьмя полицейскими, которые погибли во время задержания подозреваемого

Что известно о погибшей?

Александру Николаевну Лискунову провели в последний путь 29 января. Прощание с медиком состоялось на территории городского кладбища. Она была заведующей медицинского пункта бывшего 32-го отдельного стрелкового батальона.

В ряды ВСУ присоединилась после полномасштабного вторжения. Отметим, что побратим военной Владимир Мелешко сообщил, что Александра Лискунова погибла 26 января в результате попадания российского дрона в автомобиль эвакуации.

Кого еще потеряла Украина из-за войны?

  • Недавно на фронте, выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб Юрий Демьяненко 2000 года рождения из Киевской области. Он был командиром отделения беспилотных летательных комплексов.

  • Также во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из поселка Боровая Фастовского района Киевской области Евгений Верес. Его сердце остановилось 20 января 2026 года.

  • Также 21 января во время выполнения боевого задания погиб воин Сергей Задорожный. Он служил командиром экипажа беспилотных летательных комплексов 1-й отдельной тяжелой механизированной Северской бригады.