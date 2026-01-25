Гибель защитника стала невыразимой потерей для всей общины. Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета.

Что известно о погибшем военном?

Евгений родился 10 октября 1998 года в поселке Боровая. Окончил местную школу, а в 2017 году – Высшее коммерческое училище Киевского национального торгово-экономического университета, где получил профессию повара.

До 2019 года работал по специальности. В 2019 году добровольно поступил на военную службу, прошел обучение и получил звание младшего сержанта. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал Украину в должности командира минометного отделения огневой поддержки. За службу неоднократно был отмечен наградами

У погибшего воина остались мать, отец, три младшие сестры, любимая девушка, родные и друзья.

Разделяем с семьей боль невосполнимой потери. Не простим врагу ни одной потерянной души,

– написали в общине.

