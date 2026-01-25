Гибель защитника стала невыразимой потерей для всей общины. Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета.
Что известно о погибшем военном?
Евгений родился 10 октября 1998 года в поселке Боровая. Окончил местную школу, а в 2017 году – Высшее коммерческое училище Киевского национального торгово-экономического университета, где получил профессию повара.
До 2019 года работал по специальности. В 2019 году добровольно поступил на военную службу, прошел обучение и получил звание младшего сержанта. С первых дней полномасштабного вторжения он защищал Украину в должности командира минометного отделения огневой поддержки. За службу неоднократно был отмечен наградами
У погибшего воина остались мать, отец, три младшие сестры, любимая девушка, родные и друзья.
Разделяем с семьей боль невосполнимой потери. Не простим врагу ни одной потерянной души,
– написали в общине.
Кто погиб защищая Украину на фронте?
11 января 2026 года лейтенант Дмитрий Наталюк погиб во время выполнения боевого задания в результате вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой области. Он служил командиром механизированного взвода.
На фронте погиб Максим Горобец, мастер спорта по дзюдо и самбо, который служил в 5-м пограничном отряде под позывным "Бритва". Максим сменил спортивную карьеру на военную службу после начала полномасштабного вторжения, в частности, воевал под Бахмутом, погиб 4 января 2026 года.
Голевский Валерий, старший госинспектор таможенного поста "Днестр", погиб во время боевого задания в Донецкой области в сентябре 2024 года. Он оставил после себя семью и троих детей.