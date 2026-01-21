Трагическую весть сообщили в Берестечковской городской территориальной бригаде.

Житель села Старики Волынской области Дмитрий Евгеньевич Наталюк служил командиром 1-го механизированного взвода 2 механизированной роты 3 механизированного батальона.

Однако 11 января 2026 лейтенант Наталюк погиб во время выполнения боевого задания в результате вражеского артиллерийского обстрела в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка Донецкой области.

Дмитрий отдал самое ценное – свою жизнь – за Украину, за мирное будущее каждого из нас,

– написали о земляке в общине.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего. Вечная память и уважение Дмитрию!

На востоке Украины погиб майор Александр Куралех – заместитель командира полка "Днепр-1". Его жизнь оборвалась в результате удара вражеского FPV-дрона. Военный путь Куралеха начался еще в 2014 году, когда он стал бойцом батальона "Сичеслав".

В Чернобаевской территориальной общине Черкасской области 19 января был объявлен день скорби по погибшему защитнику Андрею Осьмачко. С 2016 года он проходил службу в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Смертельные ранения воин получил во время боев в Донецкой области.