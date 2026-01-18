Защитник проходил службу в ВСУ в должности гранатометчика аэромобильного отделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Каневский городской совет.

Что известно о Ярославе Нестеренко?

В Каневском городском совете рассказали, что во время выполнения боевого задания на Днепропетровском направлении 1 декабря 2025 года Ярослав вступил в бой с противником за нашу Родину. В результате этого стрелкового боя защитник погиб.

Герою навсегда останется 45 лет. У погибшего остались мать, дочь, сестра, родные, близкие и друзья. Похоронят Ярослава в понедельник, 19 января, на центральном кладбище (Аллея Славы). Церемония прощания состоится в 11:00 в Успенском соборе.

Согласно распоряжению городского головы, в громаде в этот день объявлен День траура. Каневский городской голова Игорь Ренькас, депутаты городского совета и исполнительный комитет выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего военного.

