Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Камень-Каширскую территориальную общину. Там рассказали подробности гибели Героя.

Как погиб Анатолий Савчук?

Савчук Анатолий Петрович 1969 года рождения был родом из города Камня-Каширского Волынской области. Жизнь защитника трагически оборвалась во время выполнения боевого задания 11 января 2026 года.

Отмечается, что это произошло в Донецкой области. В территориальной общине выразили искренние соболезнования семье погибшего защитника, отметив, что разделяют боль невосполнимой утраты с родными украинского воина.

С глубоким уважением в сердце мы всегда будем помнить подвиг воина, который в тяжелой борьбе с врагом приближал Победу. Теперь он держит для нас небо так, как защищал на земле... Герои не умирают,

– говорится в сообщении.

Дату и место прощания с Анатолием Савчуком в громаде сообщат позже. В Камень-Каширском районе объявили трехдневный траур из-за его гибели., об этом сообщили в районной военной администрации.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего Анатолия. Вечная память и уважение Герою.

