Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Камінь-Каширську територіальну громаду. Там розповіли подробиці загибелі Героя.

Як загинув Анатолій Савчук?

Савчук Анатолій Петрович 1969 року народження був родом із міста Каменя-Каширського Волинської області. Життя оборонця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 11 січня 2026 року.

Зазначається, що це сталося у Донецькій області. У територіальній громаді висловили щирі співчуття родині загиблого захисника, зазначивши, що розділяють біль непоправної втрати з рідними українського воїна.

З глибокою повагою у серці ми завжди пам'ятатимемо подвиг воїна, який у важкій боротьбі з ворогом наближав Перемогу. Тепер він тримає для нас небо так, як захищав на землі... Герої не вмирають,

– ідеться у повідомленні.

Дату і місце прощання з Анатолієм Савчуком в громаді сповістять пізніше. В Камінь-Каширському районі оголосили триденну жалобу через його загибель., про це повідомили у районній військовій адміністрації.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Анатолія. Вічна пам'ять і шана Герою.

