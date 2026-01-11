Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку Представництва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Тернопільській області.

Що відомо про смерть Павла Ящищака на фронті?

Павло Ящищак до того, як долучитися до війська, працював телеоператором для каналів "Тернопіль1" та "Телеканал ІНТБ".

Для нас немає колишніх… Павло, ти з перших днів повномасштабного вторгнення став на наш захист, ти був надто щирим і надто вимогливим до усіх, хто тебе оточував… Ти справжній! І нам дуже боляче…

– зазначила директорка телеканалів Олена Науменко.



У Павла Ящищака зупинилося серце на фронті / Фото з фейсбук-сторінки Надії Ящищак-Калінчук

У Суспільне.Тернопіль повідомили, що з 2012 по 2016 рік Павло Ящищак працював телеоператором у Тернопільській обласній державній телерадіокомпанії.

На початку повномасштабної війни чоловік долучився до українського війська та служив у першому батальйоні 105-ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Захисник виконував бойові завдання на Харківському та Донецькому напрямках.

Павло Ящищак помер 5 січня 2026 року. Військовослужбовцеві було лише 35 роки.

Колеги згадували захисника, як справжнього професіонала своєї справи, а також як світлу, доброзичливу, чуйну людину та справжнього друга.

Прощання з Павлом Ящищаком відбудеться 11 січня. Поховають військового на Микулинецькому кладовищі в Тернополі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Ящищака через смерть військовослужбовця на фронті. Вічна пам'ять!

