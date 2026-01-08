Трагічну звістку повідомили в спільноті Яремче Online. Подробиці передає 24 Канал.
До теми Люблячий батько й поціновувавч мистецтва: на війні загинув воїн з Кривого Рогу Андрій Моторний
Ким був загиблий воїн за життя?
Володимир Василишин був відомим спортсменом. Він здобув ступінь кандидата в майстри спорту зі спортивного туризму, був чемпіоном України у цій дисципліні.
Займався Володимир і сходженням на світові гірські вершини. Серед його альпіністських досягнень – підкорення Казбека (5033 метрів), Монблана (4810 метрів) та Маттерхорна (4478 метрів).
Втім, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він став на захист Батьківщини. Володимир Василишин служив парамедиком у 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.
Володимир Василишин повернувся на щиті / Фото з мережі
Мабуть, геть не розумно чи божевільно прагнути їхати на війну, але що робити, якщо твоє майбутнє повністю залежить від неї, ти не можеш жити як жив до неї, ти не можеш планувати майбутнє, поки вона є, і взагалі ти мало що можеш. Звісно можна відсторонитися від неї, як робить більшість… Але, вона це йо**** Війна, яка нікуди не ділася і не дінеться, якщо нічого не робити
– писав він про своє рішення йти на фронт.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Володимиру!
Україна втратила їх на війні
Доброволець з Берислава Олексій Сабат загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині. У скорботі за ним залишилися дружина, син і батьки.
Воїн Сергій Заяц із Київської області помер від важких поранень, яких зазнав 23 листопада 2025 року під час боїв на Покровському напрямку.
Під час бойових дій загинув захисник із Дніпропетровщини Дмитро Сацута. Він став до лав оборонців України з перших днів повномасштабного вторгнення й до останнього залишався на фронті.
На Сумському напрямку, виконуючи бойове завдання, загинув Юрій Мігашко – працівник Starlight Production. До Сил оборони України він приєднався у березні 2022 року.