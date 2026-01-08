Трагічну звістку повідомили в спільноті Яремче Online. Подробиці передає 24 Канал.

Ким був загиблий воїн за життя?

Володимир Василишин був відомим спортсменом. Він здобув ступінь кандидата в майстри спорту зі спортивного туризму, був чемпіоном України у цій дисципліні.

Займався Володимир і сходженням на світові гірські вершини. Серед його альпіністських досягнень – підкорення Казбека (5033 метрів), Монблана (4810 метрів) та Маттерхорна (4478 метрів).

Втім, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року він став на захист Батьківщини. Володимир Василишин служив парамедиком у 241 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ.



Володимир Василишин повернувся на щиті / Фото з мережі

Мабуть, геть не розумно чи божевільно прагнути їхати на війну, але що робити, якщо твоє майбутнє повністю залежить від неї, ти не можеш жити як жив до неї, ти не можеш планувати майбутнє, поки вона є, і взагалі ти мало що можеш. Звісно можна відсторонитися від неї, як робить більшість… Але, вона це йо**** Війна, яка нікуди не ділася і не дінеться, якщо нічого не робити

– писав він про своє рішення йти на фронт.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Володимиру!

