Про це пише 24 Канал з посиланням на місцевий телеканал "Рудана".

Дивіться також Став на захист України ще у 2016 році: на Донеччині загинув доброволець Олексій Сабат

Що відомо про Героя Андрія Моторного?

Андрій Моторний був жителем Кривогу Рогу. 50-річний воїн захищав Україну на Херсонському напрямку. Він встиг показати побратимам місто перед Новим роком і повернувся на фронт. Уже 2 січня Андрій Мороний загинув через ворожий артобстріл. Такий контраст добре показує реальність мирного життя та жорстокої війни.

Знайомі пригадують, що Андрій був люблячим батьком. У цивільному житті він працював на підприємстві ArcelorMittal. Він також був доброю людиною та щирим товаришем.

Добрий, щирий, відкритий. Дуже позитивною людиною був. Цікавився мистецтвом, любив рідний край, походи. Мріяв про Карпати після війни. Дуже сумуємо,

– розповіла про Героя його подруга Анна Литвинчук.

24 Канал висловлює щирі співчуття з приводу загибелі воїна Андрія Моторного. Схиляємо голови в скорботі. Герої не вмирають!

Втрати України на війні: останні новини