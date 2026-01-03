Захисник добровольцем пішов до війська ще у 2016 році, а після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся у стрій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на у Бориславську, Львівську міські ради та Дрогобицьку районну військову адміністрацію.

Дивіться також "Це велика втрата": на фронті загинула операторка дронів і мисткиня Лана Чорногорська

Що відомо про Олексія Сабата?

Народився Олексій Сабат 8 квітня 1998 року у Бориславі на Львівщині. Після школи вивчився на зварювальника у закладі професійно-технічної освіти "Бориславський центр професійної освіти".

Коли Олексій завершив навчання та відзначив своє 18-річчя, пішов добровольцем до ЗСУ, щоб звільняти частково окупований росіянами Донбас. Це було задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії – у 2016-му. Повернувшись з фронту, захисник почав будувати своє цивільне життя.

Олексій працював тату-майстром на приватних підприємствах. Зі слів рідних, він був активною та творчою людиною, цікавився обробкою дерева, захоплювався походами в гори та любив природу.

Мав схильність до творчості: працював над дикцією, любив поезію й охоче читав вірші. Вирізнявся товариськістю, доброзичливістю та життєрадісністю.

У лютому 2023 року Олексій добровільно вступив до лав 420-го окремого стрілецького батальйону.

26 березня 2024 року зв'язок із захисником обірвався, його визнали зниклим безвісти. А нещодавно рідні воїна отримали страшну звістку, що того дня Олексій загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.

У Бориславі зустріли Олексія Сабата / Фото Бориславської міської ради

У Олексія Сабата залишилися батьки, син, дружина, брат, сестра та бабуся.

Олексій Сабат був добровольцем. За покликом серця він обрав шлях Захисника, розуміючи всі ризики. Його життя обірвалося надто рано – у 25 років, у віці, коли ще стільки планів, мрій і надій мали б бути попереду. Та замість мирного майбутнього він віддав найцінніше – своє життя – за Україну,

– написали у Бориславській міськраді.

31 грудня скорботний кортеж з тілом воїна зустріли у Бориславі. А 1 січня з ним попрощалися у Львові. Поховали Героя на Полі почесних поховань загиблих воїнів України на Личаківському кладовищі.

Втрати України у війні: останні новини