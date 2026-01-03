Захисник добровольцем пішов до війська ще у 2016 році, а після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся у стрій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на у Бориславську, Львівську міські ради та Дрогобицьку районну військову адміністрацію.
Що відомо про Олексія Сабата?
Народився Олексій Сабат 8 квітня 1998 року у Бориславі на Львівщині. Після школи вивчився на зварювальника у закладі професійно-технічної освіти "Бориславський центр професійної освіти".
Коли Олексій завершив навчання та відзначив своє 18-річчя, пішов добровольцем до ЗСУ, щоб звільняти частково окупований росіянами Донбас. Це було задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії – у 2016-му. Повернувшись з фронту, захисник почав будувати своє цивільне життя.
Олексій працював тату-майстром на приватних підприємствах. Зі слів рідних, він був активною та творчою людиною, цікавився обробкою дерева, захоплювався походами в гори та любив природу.
Мав схильність до творчості: працював над дикцією, любив поезію й охоче читав вірші. Вирізнявся товариськістю, доброзичливістю та життєрадісністю.
У лютому 2023 року Олексій добровільно вступив до лав 420-го окремого стрілецького батальйону.
26 березня 2024 року зв'язок із захисником обірвався, його визнали зниклим безвісти. А нещодавно рідні воїна отримали страшну звістку, що того дня Олексій загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.
У Бориславі зустріли Олексія Сабата / Фото Бориславської міської ради
У Олексія Сабата залишилися батьки, син, дружина, брат, сестра та бабуся.
Олексій Сабат був добровольцем. За покликом серця він обрав шлях Захисника, розуміючи всі ризики. Його життя обірвалося надто рано – у 25 років, у віці, коли ще стільки планів, мрій і надій мали б бути попереду. Та замість мирного майбутнього він віддав найцінніше – своє життя – за Україну,
– написали у Бориславській міськраді.
31 грудня скорботний кортеж з тілом воїна зустріли у Бориславі. А 1 січня з ним попрощалися у Львові. Поховали Героя на Полі почесних поховань загиблих воїнів України на Личаківському кладовищі.
Втрати України у війні: останні новини
Раніше на Донеччині загинув боєць стрілецького батальйону поліції з Хмельниччини Вадим Тернопольський. Він поліг 29 грудня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку внаслідок удару ворожого FPV-дрона по мінометній позиції.
Український захисник Костянтин Іщенко також загинув на цьому напрямку, але ще у 2024 році. Особу військового 2003 року народження встановила ДНК-експертиза після обміну тілами загиблих.
Окрім цього, за Україну віддав життя 22-річний Владислав Михайлов, військовий з Кіровоградщини. Він загинув під Куп'янськом, виконуючи службові обов'язки. Зазначається, що захисник вступив на контрактну службу в ЗСУ у 2024 році та служив у військовій частині А4681 на посаді солдата.