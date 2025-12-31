Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Компаніївську територіальну громаду.

Владислав Михайлов загинув на фронті

Трагічну звістку прокоментували в Компаніївській територіальній громаді.

Компаніївська громада знову переживає непоправну втрату – обірвалося життя нашого Захисника, Михайлова Владислава Сергійовича, жителя села Софіївка,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що Владислав Михайлов народився 27 листопада 2003 року. Після закінчення школи він навчався в Кіровоградському професійно-технічному училищі.

Однак у 2024 році Владислав обрав шлях захисника України та вступив на контрактну службу до лав ЗСУ. Він служив у військовій частині А4681 на посаді солдата й обслуговував артилерійський розрахунок.

Життя військового трагічно обірвалося 23 грудня 2025 року під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Осиново Куп'янського району Харківської області.

Він загинув, виконуючи свій обов'язок перед країною, ставши частиною великої спільноти тих, хто щодня стоїть на захисті Батьківщини,

– написали в Компаніївській територіальній громаді.

На малій батьківщині Владислава пообіцяли додатково повідомити про дату прощання з військовим.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Владислава Михайлова. Вічна пам'ять!

