Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Підволочиську селищну раду.
Що відомо про Дмитра Пилип'юка?
Дмитро народився у 1993 році у селі Хмелиська.
Він був солдатом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.
Свій останній бій він прийняв ще 4 липня 2025 року в районі Вовчанська Харківської області.
Дмитро віддав своє життя, захищаючи незалежність, свободу та майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті громади,
– написали у селищній раді.
Удома воїна зустріли 28 грудня.
Прощання розпочнеться 29 грудня на подвір'ї його, а поховають захисника України на сільському кладовищі поруч із загиблими Героями.
24 Канал висловлює співчуття рідними та близьким полеглого Дмитра Пилип'юка. Вічна та світла пам'ять воїну!
Інші втрати
27 грудня на Запорізькому напрямку загинув засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, відомий як White Rex. Він був відомий як ультраправий активіст та націоналіст, що підтримував Україну.
11 березня 2025 у Курській області загинув Євгеній Курило з Полтавщини. Загибель воїна підтвердили ДНК-експертизою.
Два роки у невідомості жила й сім'я полеглого воїна з Дніпропетрощини Сергія Мельгунова. Він загинув під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Водяне Покровського району.