Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Підволочиську селищну раду.

Що відомо про Дмитра Пилип'юка?

Дмитро народився у 1993 році у селі Хмелиська.

Він був солдатом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади.

Свій останній бій він прийняв ще 4 липня 2025 року в районі Вовчанська Харківської області.

Дмитро віддав своє життя, захищаючи незалежність, свободу та майбутнє України. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті громади,

– написали у селищній раді.

Удома воїна зустріли 28 грудня.

Прощання розпочнеться 29 грудня на подвір'ї його, а поховають захисника України на сільському кладовищі поруч із загиблими Героями.

24 Канал висловлює співчуття рідними та близьким полеглого Дмитра Пилип'юка. Вічна та світла пам'ять воїну!

