Він вважався зниклим безвісти майже 2 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Лозуватську сільську раду.

Що відомо про Сергія Мельгунова?

Сергій Іванович народився 4 жовтня 1988 року. З дитинства жив у селищі Христофорівка Криворізького району, де й здобував освіту.

Працював столяром на приватному деревообробному підприємстві.

У серпні 2023 року чоловік пішов на війну. Він захищав Україну на Донецькому напрямку.

На жаль, 19 березня 2024 воїн загинув під час виконання службових обов'язків поблизу населеного пункту Водяне Покровського району.

У нього залишилися дружина, донька, син та мама.

На Різдво, 25 грудня, із Сергієм Мельгуновим попрощалися у рідному селищі.

