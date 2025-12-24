Всього за кілька днів до смерті, 2 грудня, йому виповнилося 23 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брата Богдана Волощука.

Що відомо про Андрія Волощука?

"Мольфар" був старшим кулеметником розвідувального батальйону в складі "Хартії".

Попереду мало бути життя, мрії, плани, але він обрав інше – стати на захист України,

– розповів брат Богдан.

Андрій підписав контракт у жовтні 2024 року. До цього він працював на посаді керівника відділення Нової Пошти у Львові.

На фронті захисник часто виконував бойові завдання під ворожим артилерійським та мінометним вогнем, виходив із найнебезпечніших ситуацій, збивав російські FPV-дрони.

А️ле, на жаль, під час виконання чергового бойового завдання біля Куп'янська, Андрій загинув через ворожу сейсмічну міну ПОМ-3.

Його старший брат Олег 1991 року народження також загинув на фронті. Сталося це 11 листопада 2022 року на Бахмутському напрямку.

