Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подругу родини, квіткарку Наталію Симоненко.
Що відомо про трагедію?
Подруга родини розповіла, що смерть Ольги та Геннадія Чеботарьових стала великою втратою.
З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо, що 20 грудня 2025 року трагічно пішли з життя прекрасне подружжя – Ольга та Геннадій Чеботарьові. Це втрата, яку неможливо осягнути розумом і в яку відмовляється вірити серце. Вони жили в любові та пішли разом, залишивши по собі пустку, яку нічим не заповнити…
– написала вона.
За словами жінки, Ольга була справжньою опорою для своєї сім'ї, "міцним і водночас ніжним фундаментом, на якому тримався весь їхній світ".
Відомо, що родина багато років займалася вирощуванням троянд. Після початку повномасштабного вторгнення Геннадій пішов служити до війська, а Ольга продовжила родинну справу самостійно. Вона передавала саджанці троянд у звільнені та найбільш постраждалі від російської агресії міста, називаючи їх "трояндами Перемоги".
У пресслужбі поліції Одещини повідомили, що причиною смерті подружжя стало отруєння чадним газом. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги та Геннадія Чеботарьових. Світла пам'ять!
Трагічні втрати: останні новини
Під час авіатрощі гелікоптера Мі-24 загинув Герой України Олександр Шемет. Він воював у гарячих точках і на посаді командира екіпажу здійснював авіапрорив на "Азовсталь".
Нещодавно в Рівному попрощалися з військовим Олександром Подвишенним. Захисник загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області та тривалий час вважався зниклим безвісти.
В Україні під час випробування невідомого озброєння загинув британський військовий. Повідомляється, що смерть була наслідком нещасного випадку, а не ворожого вогню.