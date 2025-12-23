Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на подругу родини, квіткарку Наталію Симоненко.

Читайте також У Києві масштабна пожежа охопила кафе: рятувальники ліквідували загоряння

Що відомо про трагедію?

Подруга родини розповіла, що смерть Ольги та Геннадія Чеботарьових стала великою втратою.

З глибоким сумом та невимовним болем повідомляємо, що 20 грудня 2025 року трагічно пішли з життя прекрасне подружжя – Ольга та Геннадій Чеботарьові. Це втрата, яку неможливо осягнути розумом і в яку відмовляється вірити серце. Вони жили в любові та пішли разом, залишивши по собі пустку, яку нічим не заповнити…

– написала вона.

За словами жінки, Ольга була справжньою опорою для своєї сім'ї, "міцним і водночас ніжним фундаментом, на якому тримався весь їхній світ".

Відомо, що родина багато років займалася вирощуванням троянд. Після початку повномасштабного вторгнення Геннадій пішов служити до війська, а Ольга продовжила родинну справу самостійно. Вона передавала саджанці троянд у звільнені та найбільш постраждалі від російської агресії міста, називаючи їх "трояндами Перемоги".

У пресслужбі поліції Одещини повідомили, що причиною смерті подружжя стало отруєння чадним газом. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ольги та Геннадія Чеботарьових. Світла пам'ять!

Трагічні втрати: останні новини