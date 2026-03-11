Детальніше про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про передачу ракет для України?

За словами Зеленського, під час останнього "Рамштайну" партнери досягнули домовленості, що Україна отримає приблизно 35 ракет для систем ППО Patriot. Ракети PAC-3 від Німеччини вже надійшли 10 березня.

Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це,

– додав президент України.

Зеленський зазначив, що усю анонсовану кількість ракет передасть не одна країна.