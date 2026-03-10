Про це пише Spiegel.

Скільки ракет до ППО отримала Україна завдяки Пісторіусу?

Міністерство оборони Німеччини підтвердило виданню підготовку нового пакета постачань. У відомстві зазначили, що Пісторіусу вдалося переконати європейських партнерів передати додаткові ракети PAC-3, що дозволило майже досягти запланованого обсягу допомоги. Водночас із міркувань безпеки у Міноборони відмовилися називати точну кількість ракет і терміни їхнього постачання.

За даними Spiegel, організація нового пакета підтримки на тлі глобального дефіциту ракет Patriot стала помітним досягненням. Однак у німецькому оборонному відомстві визнають, що пошук таких боєприпасів для України й надалі залишатиметься складним завданням.

Хоча офіційної інформації про необхідну кількість ракет-перехоплювачів немає, за оцінками німецьких військових, українська сторона використовує приблизно 60 ракет Patriot щомісяця. Тож новий пакет допомоги не зможе забезпечити потреби на тривалий період.

Міноборони наголосило, що Німеччина не послабить підтримку України. Водночас німецький уряд останніми днями заявляв, що оборона країни-партнера є головним пріоритетом Берліна і не ігноруватиметься, навіть з огляду на війну на Близькому Сході.

Окрім ракет Patriot, до пакета допомоги увійде й інше обладнання для посилення протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про переносні зенітні комплекси, керовані ракети AIM-9 та IRIS-T, а також комплекти запасних частин для систем Patriot і IRIS-T. Крім того, Німеччина планує й надалі підтримувати розвиток українських систем ППО власного виробництва.

