Про це Володимир Зеленський розповів журналістам The New York Times.

До теми Менше ніж пішло у США за 3 дні війни в Ірані: скільки ракет Patriot Україна отримала за 4 роки

Що сказав Зеленський про стан з ракетами до Patriot в Україні?

Володимир Зеленський сказав, що зрозуміло, що ці країни Перської затоки використали так багато ракет Patriot, враховуючи масштаби ударів по них з боку Ірану.

Це була велика атака, так, і така ж, як по Україні (з боку Росії – 24 Канал) за всю цю зиму,

– зазначив президент.

Український лідер наголосив, що в України залишилося не так багато ракет до систем Patriot. Водночас щодо того, що робити нашій країні далі з дефіцитом відповідного озброєння, Зеленський відповів, що це"дуже складне питання".

Президент України зауважив, що йому телефонували низка лідерів Близького Сходу, зокрема спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман. Усі іноземні лідери були зацікавлені в українських безпілотниках-перехоплювачах.

Зеленський сказав, що зробить усе, що зможе, однак Україні потрібні ракети до Patriot для захисту від балістичних ракет, якими Росія майже щодня обстрілює українські міста.

Глава держави підкреслив, що, можливо, їх можна було б обміняти на українські безпілотники-перехоплювачі.

До речі, військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що обмін технологіями на ракети Patriot з арабськими країнами, ймовірно, буде складним завданням. Адже ці держави нині активно використовують PAC-2 та PAC-3 для захисту від балістичних ракет і дронів.

Що відомо про пропозицію Зеленського стосовно ракет Patriot арабським державам?