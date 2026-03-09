Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам The New York Times.
К теме Меньше чем ушло у США за 3 дня войны в Иране: сколько ракет Patriot Украина получила за 4 года
Что сказал Зеленский о состоянии с ракетами к Patriot в Украине?
Владимир Зеленский сказал, что понятно, что эти страны Персидского залива использовали так много ракет Patriot, учитывая масштабы ударов по ним со стороны Ирана.
Это была большая атака, так, и такая же, как по Украине (со стороны России – 24 Канал) за всю эту зиму,
– отметил президент.
Украинский лидер подчеркнул, что у Украины осталось не так много ракет к системам Patriot. В то же время относительно того, что делать нашей стране дальше с дефицитом соответствующего вооружения, Зеленский ответил, что это "очень сложный вопрос".
Президент Украины отметил, что ему звонили ряд лидеров Ближнего Востока, в частности наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. Все иностранные лидеры были заинтересованы в украинских беспилотниках-перехватчиках.
Зеленский сказал, что сделает все, что сможет, однако Украине нужны ракеты к Patriot для защиты от баллистических ракет, которыми Россия почти ежедневно обстреливает украинские города.
Глава государства подчеркнул, что, возможно, их можно было бы обменять на украинские беспилотники-перехватчики.
Кстати, военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала отметил, что обмен технологиями на ракеты Patriot с арабскими странами, вероятно, будет сложной задачей. Ведь эти государства сейчас активно используют PAC-2 и PAC-3 для защиты от баллистических ракет и дронов.
Что известно о предложении Зеленского относительно ракет Patriot арабским государствам?
Владимир Зеленский отметил, что Украина готова поделиться опытом и технологиями перехвата дронов с партнерами в обмен на ракеты для системы Patriot. Зеленский объяснил, что использование дорогих ракет для систем Patriot не всегда является оптимальным решением, поэтому украинские разработки помогают это уменьшить.
Зеленский также отмечал, что за первые три дня отражения иранских атак страны Ближнего Востока использовали более 800 ракет PAC-3. Это значительно превышает количество этого вооружения, которое Украина имела за 4 года войны.
Советник президента Зеленского Дмитрий Литвин отметил журналистам NYT, что за 4 года полномасштабной войны Украина получила около 600 современных ракет к Patriot. По словам чиновника, сейчас соответствующее вооружение – в дефиците.