Военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала объяснил, что Украина имеет практические наработки в перехвате дронов, организации ПВО и анализе вражеских атак. По его словам, это может стать основой для сотрудничества с арабскими странами, но идея простого обмена технологий на ракеты Patriot выглядит значительно сложнее, чем кажется.

Страны Персидского залива ищут опыт противодействия дронам

Страны Персидского залива сейчас оказались под угрозой атак со стороны Ирана. Речь идет как о баллистических ракетах, так и о беспилотниках, которые регулярно запускают по целям в регионе. Именно поэтому государства региона все внимательнее присматриваются к опыту Украины, которая уже несколько лет противостоит массированным дроновым ударам.

Их будет интересовать все, что связано с массовыми и относительно дешевыми системами противодействия дронам и их перехвата,

– отметил Шарп.

Он пояснил, что даже страны с современными системами противовоздушной обороны сталкиваются с той же проблемой, что и Украина.

Массированные атаки беспилотников могут прорывать защиту, а каждое попадание в важные объекты инфраструктуры имеет серьезные последствия. В такой ситуации важно не только сбивать большинство целей.

Сколько бы ты не сбил – это хорошо. Но главный вопрос другой: удалось ли защитить объект,

– подчеркнул он.

Именно поэтому страны региона могут быть заинтересованы не только в отдельных технологиях, но и в практическом опыте Украины. Речь идет об организации системы перехвата, анализ атак и создание более дешевых решений для борьбы с массированными ударами дронов.

Обмен дронов на ракеты Patriot вряд ли возможен

Разговоры о возможном обмене технологий возникли после публичных заявлений президента Украины. Владимир Зеленский говорил о прагматичном подходе к сотрудничеству в сфере противовоздушной обороны, в частности о возможности предлагать украинский опыт борьбы с дронами партнерам.

Украина действительно может предложить опыт перехвата дронов, организации этого процесса и определенные готовые наработки,

– отметил Шарп.

Он пояснил, что украинская армия за годы войны фактически стала лабораторией новых решений в борьбе с беспилотниками.

Речь идет и об опыте, и об организации перехвата, и об определенных готовых решениях, включая дешевые продукты,

– подчеркнул он.

В то же время, по его словам, реализовать прямой обмен на ракеты Patriot вряд ли возможно. Сами страны Персидского залива активно используют ракеты PAC-2 и PAC-3 для защиты от баллистических ракет и дронов.

Я очень удивлюсь, если они поделятся ракетами PAC-2 или PAC-3. Им самим они нужны еще больше. Главная проблема даже не в деньгах. Проблема в том, что темпы производства этих перехватчиков ограничены,

– подчеркнул он.

По его словам, даже при наличии средств быстро увеличить количество таких ракет невозможно. Именно поэтому большинство стран пытается сохранять собственные запасы и не готово делиться ими, даже с партнерами.

Сотрудничество со странами Персидского залива

В то же время потенциальное взаимодействие со странами Персидского залива может иметь для Украины не только военное, но и политическое значение. Речь идет не обязательно о прямых бартерных договоренностях, а скорее о долгосрочном сотрудничестве в сфере оборонных технологий и безопасности. Украина имеет уникальный опыт борьбы с массированными атаками дронов, который может заинтересовать государства региона.

Речь идет не только о бартере. Украина может предложить опыт, организацию процессов и определенные готовые решения,

– отметил Шарп.

Такое взаимодействие может иметь и экономический эффект. Страны Персидского залива имеют значительные финансовые ресурсы и активно инвестируют в сферу обороны, поэтому сотрудничество с ними может поддержать развитие украинского военно-промышленного комплекса.

Можно просто заработать, и в этом нет ничего плохого, если они что-то будут покупать,

– подчеркнул он.

По его мнению, важным является и политический аспект. Сближение с государствами, которые имеют большое влияние и значительные бюджеты, может усилить международные позиции Украины и создать новые возможности для партнерства в сфере безопасности.

Что известно о возможном обмене технологиями?