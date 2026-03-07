Об этом 24 Каналу рассказал начальник отделения БПЛА 55-й отдельной артиллерийской бригады Ростислав Степанчук, добавив, что вместе с дронами активно работает артиллерия. Она до сих пор остается важным средством.

Какие средства чаще используют на фронте?

Артиллерия работает ежедневно вместе с дронами. Но стоит понимать, если усложнилось поле боя, то соответственно усложнилась тактика применения средств поражения. Поэтому все зависит от условий, в которых работают наши военные.

Есть факторы, которые больше способствуют работе артиллерии. Например, нелетные погодные условия, туман, морозы, когда дроны просто падают. Это "золотое время" для артиллерии.

Также есть районы с сильным подавлением РЭБ, с антидроновой защитой, сетками, каркасами – там также лучше работать большими снарядами. Даже просто густые ветки – это достаточно серьезная преграда для дрона, но не для снаряда.

Так же есть условия, которые больше способствуют дронам. Например, если это близко возле наших позиций, или несколько вражеских пехотинцев пробрались на нашу территорию, то здесь "точечно" сработает FPV-дрон,

– объяснил военный.

Кроме этого есть обстоятельства, где идеально сочетать артиллерию и дроны. Например, когда идет большая колонна бронетехники, то средства дополняют друг друга.

Как военные маскируют артиллерию на фронте?

Развертывание и свертывание огневых позиций существенно изменилось с годами. В начале войны первым и единственным приоритетом была маскировка, чтобы незаметно развернуться, быстро выстрелить и спрятаться, чтобы тебя не засекли. Сегодня требований к расчетам и позициям значительно больше.

Можно сказать, что это мини-крепости, они очень хорошо замаскированы, чтобы их было плохо видно с воздуха. Кроме этого еще есть слой защиты огневых позиций: сетки, каркасы, антидроновая защита, средства РЭБ, подготовка наблюдателей.

Бригады регулярно проводят стрельбы на полигонах, чтобы подготовить людей сбивать дроны. Поэтому каждая огневая позиция имеет несколько слоев обороны.

Важно сказать, что не так давно в нашей бригаде появились экипажи перехватчиков, которые патрулируют небо над позициями и сбивают вражеские дроны,

– рассказал Ростислав Степанчук.

По защите также важно, что противник не всегда знает во что именно он попал. Часто попадание приходилось на образец. К тому же построение огневой позиции происходит так, чтобы в случае попадания очень быстро все отремонтировать. Довольно часто огневое средство даже не нужно эвакуировать, оно вскоре восстанавливает работу.

Какие успешные попадания осуществили Силы обороны?