Силы обороны продолжают уничтожать военный потенциал России. О новых значительных потерях сообщили в Генштабе.
Что известно о повреждении российских фрегатов?
После дополнительного анализа результатов удара по военно-морской базе в Новороссийске подтверждено повреждение двух кораблей Черноморского флота России. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
По имеющейся информации, поражение было нанесено 2 марта 2026 года во время атаки на базу российского флота в Краснодарском крае. Сейчас степень повреждений кораблей уточняется.
Также идет анализ информации о возможном повреждении других судов российских окупантов, которые могли находиться на базе во время атаки.
Напомним, что ночью 2 марта СБУ и Силы обороны Украины атаковали порт "Новороссийск" с использованием более 200 беспилотников, нанеся значительные разрушения. Атака вывела из строя нефтеналивной терминал, повредила военные корабли, привела к гибели трех и ранению четырнадцати русских моряков Черноморского флота.
Как удар по русской военно-морской базе может повлиять на ход войны?
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что удар по Новороссийску может иметь значительные последствия. Он отметил, что подобные атаки показывают, что Черноморский флот России может быть уязвимым, ведь атакованная база была третью их мощностей.
Известно, что фрегат "Адмирал Эссен", поврежденный во время атаки беспилотников на порт Новороссийск, больше не сможет выполнять свое боевое назначение. Удар пришелся на среднюю надстройку, где расположены важные радиоэлектронные и управленческие системы.
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что уничтожение военных кораблей играет важную роль для уменьшения интенсивности атак на Украину. Важно, что корабль "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", которые Россия неоднократно применяла для атак на Украину, а также имеет системы противовоздушной обороны, артиллерию и противолодочное вооружение.