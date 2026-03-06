Силы обороны продолжают уничтожать военный потенциал России. О новых значительных потерях сообщили в Генштабе.

Что известно о повреждении российских фрегатов?

После дополнительного анализа результатов удара по военно-морской базе в Новороссийске подтверждено повреждение двух кораблей Черноморского флота России. Речь идет о фрегатах "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

По имеющейся информации, поражение было нанесено 2 марта 2026 года во время атаки на базу российского флота в Краснодарском крае. Сейчас степень повреждений кораблей уточняется.

Также идет анализ информации о возможном повреждении других судов российских окупантов, которые могли находиться на базе во время атаки.

Напомним, что ночью 2 марта СБУ и Силы обороны Украины атаковали порт "Новороссийск" с использованием более 200 беспилотников, нанеся значительные разрушения. Атака вывела из строя нефтеналивной терминал, повредила военные корабли, привела к гибели трех и ранению четырнадцати русских моряков Черноморского флота.

