Сили оборони продовжують знищувати військовий потенціал Росії. Про нові значні втрати повідомили у Генштабі.

Дивіться також Одна з найуспішніших атак, – експерт розібрав удар по порту Новоросійська

Що відомо про пошкодження російських фрегатів?

Після додаткового аналізу результатів удару по військово-морській базі в Новоросійську підтверджено пошкодження двох кораблів Чорноморського флоту Росі. Йдеться про фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

За наявною інформацією, ураження було завдано 2 березня 2026 року під час атаки на базу російського флоту в Краснодарському краї. Наразі ступінь пошкоджень кораблів уточнюється.

Також триває аналіз інформації щодо можливого пошкодження інших суден російських окупантів, які могли перебувати на базі під час атаки.

Нагадаємо, що вночі 2 березня СБУ та Сили оборони України атакували порт "Новоросійськ" з використанням понад 200 безпілотників, завдавши значних руйнувань. Атака вивела з ладу нафтоналивний термінал, пошкодила військові кораблі, призвела до загибелі трьох та поранення чотирнадцяти російських моряків Чорноморського флоту.

Як удар по російській військово-морській базі може вплинути на хід війни?