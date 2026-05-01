Уже з червня в армії мають почати діяти відчутні зміни у фінансуванні, службі та управлінні військовими. Про це заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про нові зарплати військових?

В Україні готують комплексну реформу Збройних сил, яка охоплює фінансування, кадрову політику, контракти, ротації та підходи до ведення війни. За словами Володимира Зеленського, це не точкові зміни, а перебудова логіки функціонування армії.

Одним із ключових блоків реформи стане суттєве підвищення грошового забезпечення військових. Президент підтвердив, що система виплат буде диференційованою залежно від умов служби:

тилові посади – не менше 30 000 гривень

бойові посади – значно вищі виплати

окреме підвищення для сержантів і офіцерів бойових підрозділів

Також розглядається впровадження спеціальних контрактів для піхоти та штурмових підрозділів.

Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250 – 400 тисяч гривень,

– заявив Зеленський.

Йдеться про систему, яка має зробити службу більш передбачуваною та фінансово мотивованою, особливо для тих, хто перебуває на передовій.

Як зміняться терміни служби?

Ще один ключовий елемент реформи – запровадження чітких термінів військової служби. За словами президента, це один із найчутливіших і водночас найважливіших моральних аспектів змін.

Це найбільш принциповий моральний момент. Щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше,

– підкреслив Зеленський.

Нова система контрактів має забезпечити більш прогнозовану ротацію особового складу та зменшити навантаження на мобілізованих військових.