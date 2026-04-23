Ідея передбачає, що бізнес фактично сприятиме поповненню армії замість фінансових механізмів. Про це пише "Судово-юридична газета".

Що пропонує Веніславський?

Федір Веніславський запропонував альтернативний підхід до бронювання працівників під час мобілізації. Йдеться про зміну чинної системи, яка наразі викликає дискусії у суспільстві та бізнес-середовищі.

За його словами, підприємства могли б отримувати можливість забронювати критично важливих співробітників не через фінансові інструменти, а через залучення нових людей до лав Збройних Сил України. Такий підхід передбачає активну участь бізнесу у процесі комплектування армії.

Зокрема, компанія, яка прагне зберегти одного спеціаліста, могла б забезпечити рекрутинг кількох осіб для служби. Йдеться про різні пропорції – від трьох до десяти добровольців, які погодяться долучитися до війська.

За задумом, до рекрутингу можуть долучатися як громадяни України, так і іноземці. Це дозволить розширити потенційну базу для мобілізації та водночас зменшити кадровий дефіцит у ЗСУ.

Веніславський наголосив, що така модель є більш справедливою порівняно з фінансовими механізмами бронювання. Вона, на його думку, не створює додаткової соціальної напруги між різними групами населення, оскільки не залежить від рівня доходів чи фінансових можливостей підприємств. Крім того, запропонований підхід може забезпечити більший приплив новобранців до армії, ніж традиційні моделі.

Таким чином держава отримує додатковий людський ресурс, а бізнес – можливість зберегти ключові кадри для стабільної роботи економіки.

Реформа мобілізації: що відомо?