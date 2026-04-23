Идея предусматривает, что бизнес фактически будет способствовать пополнению армии вместо финансовых механизмов. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Что предлагает Вениславский?

Федор Вениславский предложил альтернативный подход к бронированию работников во время мобилизации. Речь идет об изменении действующей системы, которая сейчас вызывает дискуссии в обществе и бизнес-среде.

По его словам, предприятия могли бы получать возможность забронировать критически важных сотрудников не через финансовые инструменты, а через привлечение новых людей в ряды Вооруженных Сил Украины. Такой подход предусматривает активное участие бизнеса в процессе комплектования армии.

В частности, компания, которая стремится сохранить одного специалиста, могла бы обеспечить рекрутинг нескольких человек для службы. Речь идет о различных пропорциях – от трех до десяти добровольцев, которые согласятся присоединиться к армии.

По замыслу, к рекрутингу могут участвовать как граждане Украины, так и иностранцы. Это позволит расширить потенциальную базу для мобилизации и одновременно уменьшить кадровый дефицит в ВСУ.

Вениславский отметил, что такая модель является более справедливой по сравнению с финансовыми механизмами бронирования. Она, по его мнению, не создает дополнительной социальной напряженности между различными группами населения, поскольку не зависит от уровня доходов или финансовых возможностей предприятий. Кроме того, предложенный подход может обеспечить больший приток новобранцев в армию, чем традиционные модели.

Таким образом государство получает дополнительный человеческий ресурс, а бизнес – возможность сохранить ключевые кадры для стабильной работы экономики.

Реформа мобилизации: что известно?