Ожидается, что часть нововведений могут представить уже в марте, пишет "ТСН".

Какую реформу мобилизации готовят в Украине?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако власть готовит существенные изменения в ее механизмы. По словам министра обороны Михаила Федорова, речь идет о системном и комплексном решении.

Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны,

– отметил чиновник.

Пакет предложений сначала планируют представить президенту, после чего его могут передать на рассмотрение парламента.

Источники в Верховной Раде сообщают, что старт изменений могут запланировать уже на март. При этом окончательные детали реформы пока не раскрываются, ведь их должны согласовать на разных уровнях власти.

Эксперты и депутаты отмечают, что новые правила могут коснуться как организации призыва, так и ответственности за нарушение мобилизационного законодательства.

Одной из ключевых целей изменений в мобилизационной системе называют прекращение так называемой "бусификации" – случаев принудительной доставки людей в территориальные центры комплектования.

Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны парламентского комитета Федор Вениславский объяснил, что президент поставил задачу сделать мобилизацию максимально законной и прозрачной.

По его словам, все процедуры должны проходить исключительно в рамках законодательства и с соблюдением прав человека. Парламентский комитет контролирует ситуацию и реагирует на случаи нарушений во время мобилизационных мероприятий.

Ожидается, что новая модель мобилизации должна убрать скандальные практики и ввести более четкие процедуры взаимодействия между гражданами и ТЦК.

Иностранцев могут привлекать к службе в армии

Еще одно направление изменений – возможное расширение участия иностранцев в боевых действиях на стороне Украины.

В Верховной Раде отмечают, что сейчас в армии служит относительно небольшое количество иностранных добровольцев. Однако в будущем их количество могут значительно увеличить.

Некоторые парламентарии считают, что если законодательные изменения позволят привлекать значительно больше добровольцев из других стран, то речь пойдет уже не о сотнях, а о десятках тысяч людей. Это может частично компенсировать потребность в дополнительном личном составе.

В то же время ключевым вопросом остается качество подготовки таких бойцов и готовность иностранцев участвовать в боевых действиях.

Введут ли новые ограничения для уклонистов?