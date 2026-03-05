На самом деле законодательство четко определяет порядок вручения таких документов и предусматривает обязательное личное получение, пишет Oboz.ua.

Могут ли вручить повестку через родственников?

В Украине порядок оповещения военнообязанных по мобилизации регулируется законодательством и соответствующими постановлениями правительства. Согласно действующим нормам, повестка является индивидуальным документом, который оформляется на конкретное лицо с его персональными данными.

Юристы отмечают, что такой документ должен быть вручен непосредственно военнообязанному. Представители ТЦК и СП или другие уполномоченные лица должны передать повестку лично адресату.

Важным моментом является то, что факт получения документа подтверждается личной подписью гражданина. Именно эта подпись удостоверяет, что человек был официально уведомлен о необходимости явиться в ТЦК или пройти другие процедуры.

Поэтому передача повестки через родственников, знакомых или сожителей не создает юридических последствий для военнообязанного.

Почему повестку нужно получить лично?

Повестка является официальным письменным уведомлением государственного органа. Поэтому процедура ее вручения имеет четкие юридические требования.

Во-первых, документ должен быть вручен конкретному лицу, а не третьим лицам.

Во-вторых, необходима подпись адресата, подтверждающая, что он получил повестку и ознакомился с ее содержанием.

В-третьих, в случае отсутствия такой подписи трудно доказать, что человек был надлежащим образом уведомлен. Именно поэтому передача документа через родственников или оставление его, например, в почтовом ящике не считается надлежащим вручением.

Юристы подчеркивают: если повестку передали не лично, она не считается официально врученной.

В то же время законодательство позволяет вручать повестки военнообязанным практически в любом месте. Это может происходить:

по месту жительства;

на работе или учебе;

в общественных местах;

на блокпостах или во время проверки документов.

Однако в каждом из этих случаев действует одно ключевое требование – документ должен быть передан лично адресату.

Именно тогда повестка считается врученной надлежащим образом.

Что будет за игнорирование повестки?