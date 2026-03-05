Насправді законодавство чітко визначає порядок вручення таких документів і передбачає обов’язкове особисте отримання, пише Oboz.ua.

Чи можуть вручити повістку через родичів?

В Україні порядок оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації регулюється законодавством і відповідними постановами уряду. Згідно з чинними нормами, повістка є індивідуальним документом, який оформлюється на конкретну особу з її персональними даними.

Юристи наголошують, що такий документ має бути вручений безпосередньо військовозобов’язаному. Представники ТЦК та СП або інші уповноважені особи повинні передати повістку особисто адресату.

Важливим моментом є те, що факт отримання документа підтверджується особистим підписом громадянина. Саме цей підпис засвідчує, що людина була офіційно повідомлена про необхідність з’явитися до ТЦК або пройти інші процедури.

Тому передача повістки через родичів, знайомих або співмешканців не створює юридичних наслідків для військовозобов’язаного.

Чому повістку потрібно отримати особисто?

Повістка є офіційним письмовим повідомленням державного органу. Через це процедура її вручення має чіткі юридичні вимоги.

По-перше, документ повинен бути вручений конкретній особі, а не третім особам.

По-друге, необхідний підпис адресата, який підтверджує, що він отримав повістку та ознайомився з її змістом.

По-третє, у разі відсутності такого підпису важко довести, що людина була належним чином повідомлена. Саме тому передача документа через родичів або залишення його, наприклад, у поштовій скриньці не вважається належним врученням.

Юристи підкреслюють: якщо повістку передали не особисто, вона не вважається офіційно врученою.

Водночас законодавство дозволяє вручати повістки військовозобов’язаним практично в будь-якому місці. Це може відбуватися:

за місцем проживання;

на роботі або навчанні;

у громадських місцях;

на блокпостах або під час перевірки документів.

Однак у кожному з цих випадків діє одна ключова вимога – документ має бути переданий особисто адресату.

Саме тоді повістка вважається врученою належним чином.

Що буде за ігнорування повістки?