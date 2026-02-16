Про те, коли та як можна оскаржити таке покарання у коментарі виданню "РБК-Україна" пояснив адвокат, керівник судової практики юридичної компанії "Де-Юре" Юрій Костинюк.

Коли можна оскаржити штраф?

За словами адвоката, військовозобов'язаний має право оскаржити постанову про накладення грошового стягнення, якщо вважає її необґрунтованою чи винесеною із порушеннями. Однак результат справи залежить від наявності переконливих доказів.

Правознавець звернув увагу на декілька ключових моментів. Найперше – строк оскарження становить 10 днів від дати ухвалення постанови, або від дня, коли особа дізналась про її винесення.

Якщо цей термін пропущено, подати позов на оскарження можливо лише за наявності поважних причин, зокрема через хворобу чи відрядження. Але й ці причини мають бути підтверджені документально.

Водночас слід врахувати, що судовий розгляд може тривати декілька місяців.

За яких підстав суд може скасувати постанову?

Своєю чергою, суди можуть ухвалити рішення про скасування постанови у разі наявності суттєвих порушень.

Зокрема, підставою може стати неналежне вручення повістки – якщо відсутній особистий підпис про її отримання або немає підтвердження від Укрпошти щодо доставки рекомендованого листа.

Також рішення можуть визнати незаконним через процесуальні порушення. Мовиться про випадки, коли особу не повідомили належним чином про дату, час і місце розгляду справи в ТЦК.

Ще однією підставою є недостатність доказів – повістка нібито зафіксована в електронному реєстрі, але фактично не була вручена адресату.

Важливими є строки притягнення до відповідальності. Якщо постанову винесено після спливу визначеного законом терміну, її також можуть скасувати.

Адвокат Костинюк наголошує, що подання позову не призупиняє автоматично стягнення штрафу. Поки триває судовий розгляд виконавча служба може заблокувати рахунки порушника.

Щоб уникнути блокування коштів можна або подати до суду окреме клопотання про призупинення стягнення, або сплатити суму штрафу відразу, а в разі виграшу суду повернути її через окремий позов.

Які наслідки передбачені за несплату штрафу?